Formül Plastik halka arz hangi bankalarda var? FRMPL hisse fiyatı kaç TL? soruları yatırımcıların gündeminde… Katılım endeksine uygun olduğu için borsadaki milyonlarca yatırımcının dikkatini çeken halka arzın detayları araştırılıyor. Toplamda 40 milyon lot dağıtması planlanan FRMPL eşit dağıtım yapacak. Konuya ilişkin detayları haberimizde derledik.

FORMÜL PLASTİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Borsa İstanbul’da Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. rüzgarı esiyor. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan beklenen onay geçtiğimiz günlerde çıktı. Şirket, yatırımcılarla buluştu. Talep toplama işlemleri 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşiyor. Pay başına satış fiyatı 30,24 TL olarak belirlendi.

Bu büyük arz sürecine İntegral Yatırım ve Ziraat Yatırım liderlik ediyor. Yatırımcılar için geniş bir banka ağı devreye girdi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank üzerinden başvurular kabul ediliyor. Özel bankalar tarafında ise Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA ve Yapı Kredi listede yer alıyor. Ayrıca DenizBank, QNB Finansbank, TEB, Şekerbank ve Burgan Bank üzerinden de hisse talebi yapılıyor.

FRMPL HİSSE FİYATI KAÇ TL?

Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. (FRMPL), 30,24 TL sabit fiyatla halka arz sürecini başlattı. 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplayacak olan şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyar TL seviyesinde. Yatırımcıların ilgisine sunulan payların, sürecin ardından Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlaması hedefleniyor.