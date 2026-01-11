Formül Plastik halka arzına 7,7 kat talep

Formül Plastik halka arzında talep 7,7 kat gerçekleşti. Şirketten yapılan açıklamanın detayları şöyle:

"Formül Plastik paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılar kategorisinde tahsisatın 2,1 katı, yüksek talepte bulunacak yatırımcılar kategorisinde tahsisatın 49,8 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar kategorisinde ise tahsisatın 5,5 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün 7,7 katı talep toplanmıştır.

Formül Plastik’in 1.209.600.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 40.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 679.834 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 8.588 adet yüksek talepte bulunacak yatırımcıya ve 142 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 688.564 adet yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %65,00, yüksek talepte bulunacak yatırımcılar için %10,00 ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için ise %25,00 olarak gerçekleşmiştir."