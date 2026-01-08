Formül Plastik ne zaman işlem görecek? FRMPL halka arz sonuçları ne zaman? soruları merak konusu. Yatırımcılar katılım gösterdiği Formül Plastik halka arzının ne zaman sonuçlanacağını araştırıyor. Detayları haberimizde derledik…

FORMÜL PLASTİK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. halka arz sürecinin ardından ne zaman işlem görecek bilinmiyor. Borsa konusunda uzmanlaşmış isimlerin beklentileri ise dev üreticisinin 12 Ocak Pazartesi günü haftanın ilk iş günüyle birlikte işlem görmeye başlayacağı yönünde…

FRMPL HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN?

FRMPL koduyla Ana Pazar’da işlem görmesi beklenen Formül Plastik ve Metal Sanayi halka arz sonuçlarının sürecin tamamlanmasının hemen ardından açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda yatırımcılar 9 Ocak Cuma mesai saati bitimine odaklanmış durumda. Konuya ilişkin detaylar netleştiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.