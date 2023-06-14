Forte Bilgi İletişim, Borsada işlem görmeye başladı

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri’nin halka arz süreci, İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Forte Bilgi İletişim Teknolojilerinin bugün işlem görmeye başlaması nedeniyle Borsa İstanbul'da düzenlenen halka arz gong töreninde yaptığı konuşmada, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarken, depremden etkilenen vatandaşların ailelerine ve yakınlarına sabırlar, yaralılara acil şifalar diledi.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri'nin, yenilikçi yazılım çözümleri sunma vizyonuyla sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten Ergun, "Halka açılma kararı, inşallah, şirketin potansiyelini artıracak, yeni ufuklara kapı açacak ve bu başarılarını halka arzdan gelen ortaklarıyla paylaşmış olacaktır.

Bu vesileyle, uzun vadeli finansman arayan tüm teknoloji şirketlerini, sermaye piyasalarımızın sunduğu imkânlardan faydalanmak üzere Borsamıza davet ediyorum." diye konuştu.

"Yaklaşık 660 bin yatırımcıya gerçekleşen 267 milyon TL satışla başarılı bir halka arz"

Korkmaz, Forte Bilgi İletişim Teknolojileri'nin yaklaşık 660 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği 267 milyon TL satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkese, şirketin ve aracı kurumun değerli yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Forte Bilgi İletişim Teknolojilerine Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum."