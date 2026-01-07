FRMPL katılım endeksine uygun mu? Formül Plastik kişi başı kaç lot verir? soruları araştırılıyor. Süreç tamamlandıktan sonra Ana Pazar’da işlem görecek olan Formül Plastik halka arzına Ziraat Yatırım konsorsiyum liderliği yapacak. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 75’i yatırımlarda kullanılacakken yüzde 25’lik kısmı da işletme sermayesi olarak kullanılacak.

FRMPL KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. (FRMPL), 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek halka arz süreci kapsamında yayımlanan resmi verilere göre Katılım Endeksi kriterlerini karşılamaktadır. Şirketin payları, İslami finans ilkelerine uygun hareket eden yatırımcılar için Borsa İstanbul Katılım Tüm (XKTUM) endeksine dahil edilmiştir.

FORMÜL PLASTİK KİŞİ BAŞI KAÇ LOT VERİR?

Halkarz.com’daki bilgiye göre Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. halka arzında tahmini lot dağıtımı şu şekilde olacak: