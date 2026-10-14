FTSE Russell'dan fon krizi sonrası Türkiye mesajı: Kritik karar aralık öncesinde açıklanacak

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Küresel endeks sağlayıcılarından FTSE Russell, Türkiye'deki yatırım fonu krizi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) aldığı tedbirlerin ardından CNBC-e'den Berfu Güven'in piyasalara ilişkin sorularını yanıtladı.

Kurum, yaşanan gelişmelere ilişkin temkinli bir yaklaşım sergilerken, kritik soruların büyük bölümünde daha önce yayımladığı resmi açıklamalara atıfta bulunmakla yetindi.

Fon krizine ilişkin gelişmeler yakından izleniyor

FTSE Russell, SPK'nın bazı yatırım fonlarına yönelik attığı adımlardan haberdar olduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Ancak kurum, krizin Türkiye hisse senedi piyasasının uluslararası yatırımcılar açısından erişilebilirliğine olası etkileri ve yatırımcılardan gelen geri bildirimler konusunda ayrıntılı değerlendirme yapmadı.

Türkiye'nin piyasa statüsü korundu

Türkiye, ekim ayı başında açıklanan yıllık değerlendirmede "Gelişmiş Gelişmekte Olan Piyasa" (Advanced Emerging) statüsünü korurken, İzleme Listesi'ne alınmadı.

FTSE Russell, bu kararın gerekçeleri ve Türkiye'nin hangi koşullarda izleme listesine alınabileceğine yönelik sorulara, 6 Ekim 2026 tarihli resmi ülke sınıflandırması duyurusunu işaret ederek yanıt verdi.

Kurum ayrıca Türkiye'nin geçerli piyasa statüsünün "Gelişmiş Gelişmekte Olan Piyasa" olduğunu doğruladı.

Türk hisseleri için yeni açıklama aralık öncesinde gelecek

Borsa İstanbul, SPK ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verileri ile FTSE Russell'ın serbest dolaşım oranı hesaplamaları arasındaki metodoloji farklılıkları da gündeme geldi.

Kurum, ağustos ayında ertelenen endeks kararları ve MKK verileriyle yaşanan uyumsuzluğa ilişkin sorulara doğrudan yanıt vermeyerek 17 Ağustos 2026 tarihli uygulama duyurusuna atıfta bulundu.

FTSE Russell, Türk hisse senetlerine yönelik serbest dolaşım uygulaması ve endeks güncellemeleri hakkında yeni bilgilerin Aralık 2026 endeks gözden geçirmesi öncesinde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Türk hisselerinin endeks ağırlıklarına ilişkin veriler bekleniyor

Türk şirketlerinin FTSE Emerging ve FTSE All-World gibi ana endekslerdeki ağırlıkları ile pasif fon akımlarına ilişkin verilerin henüz derlenme aşamasında olduğu belirtildi. Kurum, söz konusu bilgilerin daha sonra paylaşılacağını aktardı.

Öte yandan FTSE Russell, MSCI ve S&P Dow Jones gibi diğer küresel endeks sağlayıcılarının Türkiye'ye yönelik değerlendirmeleri hakkında görüş bildirmediklerini vurguladı.