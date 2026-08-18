FTSE Russell’dan Türk hisselerine ‘fiili dolaşım’ freni

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FTSE Russell, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) fiili dolaşım oranı hesaplama metodolojisindeki değişiklikler nedeniyle Türk hisse senetlerine yönelik bazı endeks güncellemelerini ertelediğini bildirdi.

FTSE Russell tarafından yayımlanan bildiriye göre erteleme kararı, MKK'nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla 15 Haziran 2026 tarihinden itibaren uygulamaya koyduğu yeni fiili dolaşım oranı metodolojisinden kaynaklandı.

Yeni metodoloji hesaplamalarda farklılık yarattı

Yeni yaklaşımla stratejik ortaklara atfedilen bazı fon paylarının fiili dolaşım oranından çıkarılması, MKK tarafından açıklanan oranların FTSE Russell'ın kamuya açık şirket bildirimlerine dayanan kendi hesaplamalarının altında kalmasına yol açtı.

MKK'nın kısıtlı sayılan fon paylarına ilişkin detaylı döküm sunmayıp toplam bir oran açıklamasını değerlendiren FTSE Russell, metodoloji revizyonunu olumlu bir adım olarak nitelendirse de mevcut verilerin kendi rehberiyle henüz tam olarak uzlaştırılamadığını belirtti.

Yeni şirket eklemeleri ve halka arzlar ertelendi

Endeks kullanıcılarından gelen geri bildirimler, piyasa işlem hacmi etkileri ve hisse sayısı tutarsızlıklarını önleme amacıyla 21 Eylül 2026 seans açılışı itibarıyla uygulanacak olan Eylül gözden geçirmesinde bazı değişiklikler askıya alındı.

Bu doğrultuda yeni şirket eklemeleri, halka arzlar (IPO), fiili dolaşım oranı artışları, Ağırlık Düzeltme Faktörü'nün sıfırdan pozitif seviyeye çıkarılması ve üst ölçek segmentlerine geçişler ertelendi.

Buna karşın kriterleri karşılayamayan hisselerin endeksten çıkarılması, fiili dolaşım oranı indirimleri, ölçek düşüşleri (Micro Cap segmentine geçişler), ICB sektör güncellemeleri ve ESG kısıtlama listeleri kapsamındaki değişiklikler uygulanmaya devam edecek.

Nihai değerlendirme aralık ayından önce açıklanacak

Borsa İstanbul ve SPK ile yapıcı görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan FTSE Russell, Türkiye piyasasına ilişkin nihai değerlendirmeyi Aralık 2026 endeks gözden geçirmesi öncesinde paylaşacağını duyurdu.