Fuzul GYO halka arzı başarıyla tamamlandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilen halka arz, bireysel ve kurumsal yatırımcı kategorisinde ilgi gördü. Böylece Fuzul GYO, halka arz olan GYO şirketleri arasında "en yüksek bireysel katılımcı sayısına ulaşan GYO" ünvanının sahibi oldu.

Fuzul GYO, halka arz sürecini 1 milyon 326 bin 874 yatırımcıyla tamamladı. Bireysel yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği talep toplama sürecinde toplam talep sayısı 1 milyon 369 bin 504'e ulaştı. Şirket, bu talebin 1 milyon 326 bin 756'sını karşıladı.

Halk Yatırım ve İntegral Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arzda, satışa sunulan 91 milyon 860 bin TL nominal tutarlı payların tamamının satışı gerçekleşti.

Buna göre, Fuzul GYO'nun halka arz büyüklüğü 817 milyon 554 bin TL'ye ulaştı. Başarıyla tamamlanan halka arz; yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise yaklaşık 4,3 katı oranında talep geldi.

Halka arz edilen şirket hisseleri, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 8,90 TL fiyat ve FZLGY kodu ile gelecek günlerde işlem görmeye başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, talep toplama sürecinde yatırımcıların gösterdiği ilginin kendilerini çok gururlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Halka arzımıza yurt içi bireysel yatırımcılardan planlanan tahsisat tutarının 3 katı, yurt içi kurumsal yatırıcılardan ise yine planlanan tahsisat tutarının 4,3 katı talep geldi ve sonuçta şirketimizin 1 milyon 326 bin 874 yeni ortağı oldu. Bireysel yatırımcının ilgisini çekmek halka arz olan bir şirket için çok önemli. Tüm yatırımcılara ve yeni ortaklarımıza Fuzul GYO'ya gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgi bir anlamda bize gösterilen güvenin teyidi. Bu güvene layık olmak için aynı motivasyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz."