Galatasaray BIST 100'den çıkarıldı: Dört büyüklerden yalnızca Fenerbahçe kaldı

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Borsa İstanbul'da endekslerde yapılan değişiklikler kapsamında Galatasaray hisseleri BIST 100 endeksinden çıkarıldı. Böylece Beşiktaş'ın ardından bir spor kulübü daha BIST 100 dışında kaldı.

Borsa İstanbul yönetiminin endekslerde yaptığı değişiklikler kapsamında Destek Finans Faktoring de BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinden çıkarıldı. BIST 30'da şirketin yerine Anadolu Metal Madencilik (TRMET) dahil edildi.

Galatasaray ana endekse veda etti

Endeks değişikliklerinde dikkat çeken şirketlerden biri Galatasaray oldu. Uzun süredir 1 liranın altında işlem gören Galatasaray hisseleri, yapılan son düzenlemeyle BIST 100 listesinden çıkarıldı.

Şirketin toplam piyasa değeri yaklaşık 251 milyon dolar olarak hesaplanırken, günlük işlem hacmi de 179 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Beşiktaş hisseleri de yaklaşık bir yıl önce gerçekleştirilen endeks değerlendirmesinin ardından BIST 100'den çıkarılmıştı.

BIST 100'de tek kulüp Fenerbahçe

Borsa İstanbul'da işlem gören dört büyükler arasında ana endeks olan BIST 100'de yerini koruyan tek kulüp Fenerbahçe oldu.