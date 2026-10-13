Galatasaray’dan yeni finansal sonuçlar: Net kârı yüzde 88 arttı

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Galatasaray Sportif (GSRAY), geçen yılın aynı döneminde 61 milyon 870 bin TL net dönem kârı açıklamıştı. Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğindeki net dönem kârı ise 116 milyon 130 bin TL'ye ulaştı. Böylece net kâr yıllık bazda yaklaşık yüzde 88 artış gösterdi.

Satış gelirleri ve brüt kâr geriledi

Şirketin satış gelirlerinde ise düşüş görüldü. Geçen yılın aynı döneminde 5 milyar 604,5 milyon TL olan hasılat, bu yıl 5 milyar 187,1 milyon TL'ye geriledi.

Satışların maliyeti 5 milyar 92,9 milyon TL olarak kaydedilirken şirketin brüt kârı da önemli ölçüde azaldı. Geçen yılın aynı döneminde 319,5 milyon TL olan brüt kâr, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde 94,1 milyon TL seviyesine indi.

Esas faaliyet zararı 864 milyon TL oldu

Galatasaray Sportif'in faaliyet giderleri ve diğer faaliyet kalemleri de finansal sonuçlarda etkili oldu. Şirketin genel yönetim giderleri 140,9 milyon TL, pazarlama giderleri ise 376,1 milyon TL olarak gerçekleşti.

Esas faaliyetlerden elde edilen diğer gelirler 186,3 milyon TL olurken diğer giderler 627,5 milyon TL seviyesinde kaydedildi. Bu gelişmelerin ardından şirketin esas faaliyet zararı 864,1 milyon TL olarak açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 906,6 milyon TL seviyesindeydi.

Finansman gelirleri kârlılığı destekledi

Şirketin finansman gelirleri 1 milyar 131 milyon TL, finansman giderleri ise 853,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Net parasal pozisyon kazancı da 538,8 milyon TL seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu kalemlerin etkisiyle vergi öncesi kâr 124,5 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde 137,1 milyon TL olan vergi öncesi kârın gerilemesine rağmen şirket, vergi gideri ve gelirlerinin ardından 116,1 milyon TL net dönem kârı açıkladı.

Toplam varlıklar 52,78 milyar TL'ye yükseldi

Galatasaray Sportif'in bilançosunda da dikkat çeken değişimler yaşandı. Şirketin toplam varlıkları, 31 Ağustos 2026 itibarıyla 52,78 milyar TL'ye yükseldi. Toplam varlıklar 31 Mayıs 2026 tarihinde 45,81 milyar TL seviyesindeydi.

Aynı dönemde şirketin toplam yükümlülükleri 27,97 milyar TL'den 34,82 milyar TL'ye çıktı. Kısa vadeli yükümlülükler 23,81 milyar TL, uzun vadeli yükümlülükler ise 11,01 milyar TL olarak kaydedildi.

Şirketin toplam özkaynakları 17,96 milyar TL seviyesine yükselirken nakit ve nakit benzerleri 85,7 milyon TL oldu.

İşletme faaliyetlerinden 1,70 milyar TL nakit çıkışı

Galatasaray Sportif'in nakit akış tablosuna göre, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde işletme faaliyetlerinden 1,70 milyar TL nakit çıkışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 6,63 milyar TL seviyesindeydi.

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışı 593,8 milyon TL olurken finansman faaliyetlerinden 2,20 milyar TL nakit girişi sağlandı. Dönem sonunda şirketin nakit ve nakit benzerleri 85,7 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Finansal sonuçlar, Galatasaray Sportif'in net kârını artırmasına karşın satış gelirleri ve brüt kârında gerileme yaşandığını, bilanço büyüklüğü ve yükümlülüklerinde ise artış görüldüğünü ortaya koydu.