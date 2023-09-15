Garanti Bankası borçlanma aracı ihraç edecek
Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Garanti Bankası'nın borçlanma aracı ihraçlarına onay verdi.
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin borçlanma aracı ihraçlarını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Banka 7 milyar TL nominal ihraç tavanlı Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracını nitelikli yatırımcılara satacak.
Ayrıca 50 milyar TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosu/yapılandırılmış borçlanma aracı halka arz/tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılacak.