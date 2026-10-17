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Garanti BBVA Yatırım üzerinden 2 milyar TL’lik net alış; İşte en fazla alım yapılan 5 hisse.

Borsa İstanbul yatırımcısı Garanti BBVA Yatırım aracılığıyla 2 milyar liranın üzerinde net alım yaparken portföylere eklenen 5 şirketin hissesi belli oldu.

Haber Merkezi
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Garanti BBVA Yatırım üzerinden 2 milyar TL’lik net alış; İşte en fazla alım yapılan 5 hisse.
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Borsa İstanbul'da endeksin düşüşle tamamladığı 12-16 Ekim haftasında Garanti BBVA Yatırım müşterileri alım tarafında öne çıktı.

Haftayı toplamda +2,03 milyar TL net alış tutarıyla tamamlayan yatırımcılar, piyasadaki geri çekilmeye rağmen portföylerini büyütmeyi sürdürdü.

Aracı kurum nezdinde gerçekleştirilen haftalık işlemlerde, en çok net alım ve satım yapılan hisseler öne çıkan işlem hacimleriyle dikkat çekti.

GARANTİ BBVA YATIRIMCISINDAN 2 MİLYAR TL’DEN FAZLA NET ALIŞ

Rotaborsa.com’un paylaştığı bilgiye göre Garanti BBVA Yatırım aracılığıyla en fazla alım/satım yapılan 10 hisse şöyle:

Garanti BBVA Yatırım üzerinden en çok alınan hisseler

Şirket (Hisse kodu) Net Alım (TL)
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) 282.894.231
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) 230.271.946
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 196.172.020
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) 178.373.042
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 175.124.808

Garanti BBVA Yatırım üzerinden en çok satılan hisseler

Şirket (Hisse kodu) Net Satış (TL)
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) -126.242.773
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) -106.041.036
Net Holding A.Ş. (NTHOL) -69.812.795
Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) -66.706.069
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) -43.596.021

 

NOT: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.