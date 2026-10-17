Garanti BBVA Yatırım üzerinden 2 milyar TL’lik net alış; İşte en fazla alım yapılan 5 hisse.

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Borsa İstanbul'da endeksin düşüşle tamamladığı 12-16 Ekim haftasında Garanti BBVA Yatırım müşterileri alım tarafında öne çıktı.

Haftayı toplamda +2,03 milyar TL net alış tutarıyla tamamlayan yatırımcılar, piyasadaki geri çekilmeye rağmen portföylerini büyütmeyi sürdürdü.

Aracı kurum nezdinde gerçekleştirilen haftalık işlemlerde, en çok net alım ve satım yapılan hisseler öne çıkan işlem hacimleriyle dikkat çekti.

GARANTİ BBVA YATIRIMCISINDAN 2 MİLYAR TL’DEN FAZLA NET ALIŞ

Rotaborsa.com’un paylaştığı bilgiye göre Garanti BBVA Yatırım aracılığıyla en fazla alım/satım yapılan 10 hisse şöyle:

Garanti BBVA Yatırım üzerinden en çok alınan hisseler

Şirket (Hisse kodu) Net Alım (TL) Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) 282.894.231 Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) 230.271.946 TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 196.172.020 Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) 178.373.042 Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 175.124.808

Garanti BBVA Yatırım üzerinden en çok satılan hisseler