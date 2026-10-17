Garanti BBVA Yatırım üzerinden 2 milyar TL’lik net alış; İşte en fazla alım yapılan 5 hisse.
Borsa İstanbul yatırımcısı Garanti BBVA Yatırım aracılığıyla 2 milyar liranın üzerinde net alım yaparken portföylere eklenen 5 şirketin hissesi belli oldu.
Borsa İstanbul'da endeksin düşüşle tamamladığı 12-16 Ekim haftasında Garanti BBVA Yatırım müşterileri alım tarafında öne çıktı.
Haftayı toplamda +2,03 milyar TL net alış tutarıyla tamamlayan yatırımcılar, piyasadaki geri çekilmeye rağmen portföylerini büyütmeyi sürdürdü.
Aracı kurum nezdinde gerçekleştirilen haftalık işlemlerde, en çok net alım ve satım yapılan hisseler öne çıkan işlem hacimleriyle dikkat çekti.
GARANTİ BBVA YATIRIMCISINDAN 2 MİLYAR TL’DEN FAZLA NET ALIŞ
Rotaborsa.com’un paylaştığı bilgiye göre Garanti BBVA Yatırım aracılığıyla en fazla alım/satım yapılan 10 hisse şöyle:
Garanti BBVA Yatırım üzerinden en çok alınan hisseler
|Şirket (Hisse kodu)
|Net Alım (TL)
|Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)
|282.894.231
|Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
|230.271.946
|TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
|196.172.020
|Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM)
|178.373.042
|Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)
|175.124.808
Garanti BBVA Yatırım üzerinden en çok satılan hisseler
|Şirket (Hisse kodu)
|Net Satış (TL)
|Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR)
|-126.242.773
|Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)
|-106.041.036
|Net Holding A.Ş. (NTHOL)
|-69.812.795
|Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)
|-66.706.069
|Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM)
|-43.596.021
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