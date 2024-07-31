Garanti bilançosu sonrası hedef fiyatlar güncellendi

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) 30 Haziran 2024 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 6 ayında, net kârı 44 milyar 589 milyon 810 bin TL oldu.

Yatırım kurumları araştırma birimleri bankanın finansal sonuçlarını incelerken, hedef fiyat ve getiri potansiyellerini güncelledi.

İşte kurumların GARAN raporlarından çıkan sonuçlardan bazıları:

Ak Yatırım, beklenti üzerinde gelen kâr için sürpriz olmadı derken, 100,30 TL olan hisse hedefini ve “nötr” olan görüşünü henüz güncellemedi.

Deniz Yatırım, Garanti BBVA (GARAN) için hedef fiyatını 90,98 TL'den 153 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.

İş Yatırım, Garanti BBVA (GARAN) için hedef fiyatını 165 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.

Şeker Yatırım, Garanti BBVA (GARAN) için hedef fiyatını 114 TL'den 138,3 TL'ye yükseltirken, tavsiyesini "al" olarak korudu.

TERA Yatırım, Garanti BBVA (GARAN) için hedef fiyatını 170.28 TL, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu.

Vakıf Yatırım, Garanti BBVA (GARAN) için hedef fiyatını 106,75 TL'den 157 TL'ye yükseltti ve tavsiyesini de "al" olarak korudu.

Yapı Kredi Yatırım, Garanti BBVA (GARAN) için hedef fiyatını 122 TL'den 164 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.