Gayrimenkul sertifikasında halka arz sonuçları belli oldu

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Damla Kent Projesi'ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzı, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle başarıyla tamamlandı. Halka arzda sunulan tüm sertifikalar satılarak toplamda 21,4 milyar TL'yi aşan bir büyüklüğe ulaşıldı.

Halk Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arzda, 1 adet gayrimenkul sertifikasının fiyatı 7,59 TL olarak belirlenirken, başlangıçta halka arz edilen 1.923.481.773 adet sertifikaya ek olarak 897.111.722 adet ek satış yapıldı. Böylece toplamda 2.820.593.495 adet gayrimenkul sertifikasının tamamı satıldı.

Ek satış hariç tutulduğunda, halka arz edilen sertifika miktarının 1,87 katına denk gelen 3.595.903.893 adetlik yoğun bir talep oluştu.

Halka arzda satışa sunulan toplam sertifika miktarının yüzde 5'inden fazlasını alan herhangi bir yatırımcı bulunmadığı belirtildi.