  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Gayrimenkul sertifikasında halka arz sonuçları belli oldu
Takip Et

Gayrimenkul sertifikasında halka arz sonuçları belli oldu

Emlak Konut'un Damla Kent Projesi'ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzı, 4-8 Ağustos tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle tamamlandı ve sunulan tüm sertifikalar satılarak toplamda 21,4 milyar TL'yi aşan bir büyüklüğe ulaşıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gayrimenkul sertifikasında halka arz sonuçları belli oldu
Takip Et

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Damla Kent Projesi'ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzı, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle başarıyla tamamlandı. Halka arzda sunulan tüm sertifikalar satılarak toplamda 21,4 milyar TL'yi aşan bir büyüklüğe ulaşıldı.

Halk Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arzda, 1 adet gayrimenkul sertifikasının fiyatı 7,59 TL olarak belirlenirken, başlangıçta halka arz edilen 1.923.481.773 adet sertifikaya ek olarak 897.111.722 adet ek satış yapıldı. Böylece toplamda 2.820.593.495 adet gayrimenkul sertifikasının tamamı satıldı.

Ek satış hariç tutulduğunda, halka arz edilen sertifika miktarının 1,87 katına denk gelen 3.595.903.893 adetlik yoğun bir talep oluştu.

Halka arzda satışa sunulan toplam sertifika miktarının yüzde 5'inden fazlasını alan herhangi bir yatırımcı bulunmadığı belirtildi.

Güneydoğu Anadolu'daki projeye 1,55 milyar Euro dış finansmanGüneydoğu Anadolu'daki projeye 1,55 milyar Euro dış finansmanEkonomi

 

Borsa Haberleri
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
New York borsası günü yükselişle kapattı
New York borsası günü yükselişle kapattı
MSCI, 4 Türk şirketini endeksten çıkardı
MSCI, 4 Türk şirketini endeksten çıkardı
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
New York borsası günü karışık seyirle kapattı
New York borsası günü karışık seyirle kapattı