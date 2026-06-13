Geçen hafta hangi şirketler temettü dağıtma kararı aldı?
Borsa İstanbul'da geride kalan haftada 4 halka açık şirket temettü dağıtma kararı aldı. Ülker, Logo Yazılım, Meysu Gıda ve Berkosan yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre geçen hafta 4 şirket yatırımcılarına nakit kar payı dağıtma kararı aldığını duyurdu.
Kararlar arasında Ülker ve Logo Yazılım'ın hisse başına 5 TL'nin üzerindeki temettü ödemeleri dikkat çekti.
Ülker
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER), Genel Kurul onayının ardından hisse başına brüt 5,73 TL, net 4,87 TL temettü dağıtacak.
Şirketin temettü ödemesi 19 Haziran 2026 tarihinde yapılacak.
Meysu
Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU), hisse başına brüt 0,05 TL, net 0,0425 TL temettü dağıtacak.
Temettü ödemelerinin 7 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Logo Yazılım
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO), hisse başına brüt 5,26 TL, net 4,47 TL temettü dağıtacağını duyurdu.
Şirket, temettü ödeme tarihini 15 Haziran 2026 olarak açıkladı.
Berkosan
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) ise temettü ödemesini iki taksit halinde gerçekleştirecek.
Temettü tutarları şu şekilde:
İlk taksit: Hisse başına brüt 0,0588 TL, net 0,05 TL – 3 Temmuz 2026
İkinci taksit: Hisse başına brüt 0,0588 TL, net 0,05 TL – 4 Eylül 2026