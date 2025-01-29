Gedik Yatırım'ın Pay Geri Alım Programı sona erdi. Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"28.01.2025 tarihinde 7,84 TL fiyattan 1.362 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 15.000.000 adete ulaşmıştır. Şirketimizin %98,0198 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDIK payları 24.147.031 adettir. (Şirket sermayesine oranı %2,41)

Bu alımla birlikte 31.01.2024-28.01.2025 tarihleri arasında toplam alınan pay sayısı 15.000.000 adede ulaştığından geri alım programımız sonlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve yürürlükteki ilke kararlarına uygun olarak Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan ve detayları 06.01.2025 tarihindeki özel durum açıklamamızda duyurulan "Pay Geri Alım Programı Teklifi" Şirketimizin 31 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın onayına sunulacaktır."