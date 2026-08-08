Gelecek hafta 3 şirket temettü dağıtacak

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Borsa İstanbul'da işlem gören üç şirket, 10-14 Ağustos haftasında yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak.

PC İletişim ve Göknur Gıda'nın temettü ödemeleri 10 Ağustos'ta gerçekleştirilirken, Doğuş Otomotiv yatırımcılarına 13 Ağustos'ta ödeme yapacak.

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ (PCILT), 10 Ağustos 2026 tarihinde hisse başına 2,1546 TL net temettü dağıtacak. Şirketin temettü oranı yüzde 7,67 olarak açıklandı.

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ (GOKNR) de 10 Ağustos 2026 tarihinde temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Şirket, yatırımcılarına hisse başına 0,2603 TL net temettü dağıtacak. Göknur Gıda'nın temettü oranı yüzde 1,33 seviyesinde bulunuyor.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ (DOAS) ise 13 Ağustos 2026 tarihinde yatırımcılarına hisse başına 12,7500 TL net temettü ödeyecek.

Şirketin temettü oranı yüzde 7,82 olarak gerçekleşecek. Böylece Doğuş Otomotiv, gelecek hafta temettü dağıtacak üç şirket arasında hisse başına en yüksek net ödemeyi yapacak şirket olacak.