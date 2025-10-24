Gelecek hafta dev global şirketler bilanço açıklayacak!
Gelecek hafta yurt dışında da bilanço takvimi izlenecek. Teknoloji devlerinin finansal sonuçları öne çıkıyor.
Gelecek hafta yurt dışı bilanço takviminde teknoloji devleri öne çıkıyor.
Salı günü BNP Paribas, HSBC, Visa ve PayPal sonuçlarını açıklayacak.
Çarşamba günü Airbus, Alphabet, Boeing, Caterpillar, Meta Platforms, Microsoft, UBS ve Verizon rakamlarını paylaşacak.
Perşembe günü Amazon, Apple, BBVA, Eli Lilly, Mastercard, Merck ve Shell bilançolarını duyuracak.
Cuma günü ise petrol devleri Chevron ve Exxon Mobil üçüncü çeyrek sonuçlarını duyuracaklar.