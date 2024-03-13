Gençlerin yatırım okuryazarlığına tam destek

Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci kulüplerinin düzenlediği yatırım yarışmalarında teknoloji sponsoru olan ForInvest, hem sektörün gelişimine hem de genç yatırımcıların doğru karar alma süreçlerine sürdürülebilir bir destek sunmayı hedefliyor.

Yatırımın herkes için erişilebilir ve ulaşılabilir olmasını amaçladıklarının altını çizen ForInvest CEO’su Serra Berkol, “Yaptığımız çalışmalar sermaye piyasasını güçlendirme amacı taşırken; yatırıma ilgi duyan gençlere verdiğimiz desteklerle de sürdürülebilir yatırım dünyasını güçlendirmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

Bilinçli yatırımcı sayısını artırmayı amaçlıyoruz

ForInvest CEO’su Serra Berkol, bugün gelinen noktada yatırım okuryazarlığın hayati önemi olduğuna vurgu yaparak, “Yatırım teknolojileri alanında 30 yılı aşkın süredir faaliyetlerimizi sürdürüyor ve yatırımcıların son derece önemli riskler barındıran karar alma süreçlerine destek olmaya gayret gösteriyoruz. Sürdürülebilir bir yatırım ekosistemi oluşturmak için güçlü teknolojimizi merkeze alarak oluşturduğumuz sanal portföy platformumuz ile yatırıma ilgi duyan öğrencileri destekleyerek, genç yaşlardan itibaren bilinçli yatırımcı sayısını artırmaya gayret gösteriyoruz. İş birliklerimiz, sermaye piyasasını güçlendirme amacı taşırken; yatırıma ilgi duyan herkese verdiğimiz desteklerle de bir anlamda sürdürülebilir yatırım dünyasını güçlendirmeye gayret gösteriyoruz. ForInvest olarak yatırım okuryazarlığını artırmak ve sürdürülebilir mali başarıları desteklemek adına üniversite ve finans sektörünün önde gelen kurumları başta olmak üzere yapacağımız iş birlikleriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

Doğru yatırım kararları kayıp riski olmadan alınacak

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından bu yıl 9’uncu kez düzenlenen Investimate’te öğrenciler yatırım bilgilerini stratejik olarak yarıştıracak. 6 hafta boyunca Borsa İstanbul’dan alınan anlık verileri kullanarak hisse senedi, VIOP, varant gibi çeşitli işlemleri kullanarak sanal 100 bin TL’lerini artırmaya çalışacak olan katılımcılar, 6 hafta sonunda bakiyesini en çok artıran 50 kişinin yazdığı strateji raporları alanında jüri üyelerinin 2 haftalık değerlendirme sürecinin sonuçlarına göre ödüllendirilecek. 6 Nisan’da bitecek yarışmanın jüri üyeleri arasında ise Murat Sağman, Eralp Aslankurt, Atilla Köksal, Berra Doğaner, Barış Esen, Jülide Yiğittürk ve Cüneyt Paksoy yer alacak. 28 Nisan’da ise final töreni ile kazananlar ödüllerine kavuşacak. Bu yıl İTÜ Yatırım Kulübü tarafından 11 Mart 2024’te 10’uncusu başlayan SanalBorsam ise yarışmacı öğrencilerin finans ve borsa alanlarında maddi kayıp yaşamadan bilgilerin test edilmesine olanak sağlayacak. ForInvest Sanal Portföy üzerinde gerçekleşecek Menkul Kıymetler Ligi ise 5 Nisan’da sonuçlanacak ve yatırım bilgisi ile en yüksek sanal kar getirisini elde ederek dereceye giren öğrenciler, nakit ödül sahibi olacak.