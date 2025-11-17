Gıpta, hisse fiyatını desteklemek için geri alım programı başlattı

Gıpta Ofis (GIPTA) pay geri alımı başlatılmasına karar verdi. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden hisse geri alımına yönelik şu açıklamayı yaptı:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu,

Hisse senedi piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak, Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Şirketimizin yatırım ve faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve Şirketimiz pay fiyatının gerçek değerine uygun oluşumunu desteklemek amacıyla;

1) Şirketimiz pay fiyatının, yatırım ve faaliyetlerimizin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, pay fiyatının gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak ve pay sahiplerini korumak amacıyla pay geri alımı programının başlatılmasına,

2) Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 1.700.000 TL nominal değerli 1.700.000 adet C Grubu pay olarak belirlenmesine,

3) Payların geri alımı için ayrılacak fonun Şirketimiz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 110.000.000 TL (Yüzon milyon TL) olarak belirlenmesine,

4) Pay geri alım programının Yönetim Kurulumuzca onaylandığı tarihten itibaren yapılacak ilk genel kurul tarihine kadar geçerli olacak şekilde belirlenmesine,

5) İşlemler için Yönetim kurulu ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,

6) Şirket paylarının geri alım işlemleri ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin karar ile program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

karar verilmiştir.”