Gıpta Ofis 14 Eylül'de işlem görmeye başlayacak

Borsa İstanbul'dan konu ile KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 132 milyon TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 40 milyon TL nominal değerli Şirket payları 14/09/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 20,90 TL/pay baz fiyat, "GIPTA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir."