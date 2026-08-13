Göknur Gıda hisseleri soruşturma haberleri sonrasında sert düştü
Göknur Gıda (GOKNR) hisseleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şirketin adının da geçtiğine ilişkin haberlerin ardından yüzde 9,96 düşerek devre kesti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
Şirket hakkında inceleme sürüyor
Soruşturmanın şirketler ayağına ilişkin basına yansıyan bilgilendirme notlarında, yapılanmayla mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şirketler arasında Göknur Gıda’nın da adı yer aldı. Söz konusu şirketlere ilişkin incelemeler soruşturma kapsamında devam ediyor. Haberlerde yer alan iddialar kesinleşmiş bir yargı kararı niteliği taşımıyor.
Devre kesici uygulandı
Soruşturmaya ilişkin haber akışının ardından GOKNR hisselerinde satışlar hızlandı. Hisse gün içinde yüzde 9,96 düşüş kaydederken, işlemlerde pay bazında devre kesici uygulaması devreye girdi.