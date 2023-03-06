Göknur Gıda'ya 8 kat talep

İSTANBUL / EKONOMİ

Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle iki kez ertelenen Göknur Gıda'nın halka arzı tamamladı. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada halka arz edilen payların tamamının satıldığı belirtildi.Şirketten yapılan açıklamada "Halka arz sonucunda 11,00 TL’den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 65.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 14.250.000 TL olmak üzere toplam 79.250.000 TL nominal payların tamamı satılmıştır" denildi.Böylelikle Göknur Gıda'nın halka arz büyüklüğü 871,75 milyon TL olarak gerçekleşirken, halka arza 8 kata yakın talep geldi.

Halka arzda; Göknur Gıda hisselerinin yüzde 3'ü şirket çalışanlarına, yüzde 72'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 15'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10'u da yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Göknur Gıda'nın 2021 satışları 2019'a kıyasla yaklaşık 3 kat arttı. 2021 satışlarının yüzde 90'ı ihracat faaliyetlerinden kaynaklanan Göknur Gıda'nın 2022'nin 9 aylık döneminde satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 152 artarak 3 milyar 106 milyon TL'ye, net karı da 302,2 milyon TL'ye ulaştı.

Göknur Gıda'dan KAP'a yapılan açıklamanın detayları şöyle:

1-2-3 Mart 2023 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleştirilen Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarının halka arzı sonuçlanmıştır.

Halka arz sonucunda 11,00 TL’den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 65.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 14.250.000 TL olmak üzere toplam 79.250.000 TL nominal payların tamamı satılmıştır.

Halka arzda toplam 904.968 yatırımcıdan halka arz edilen 79.250.000 TL nominal değerli payların 7,93 katına denk gelen 628.323.937 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelmiştir. Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 5,01 katı, Şirket Çalışanları’na tahsis edilen payların 1,76 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 26,61 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 2,77 katı talep gelmiştir. Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 57.060.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %72’sine denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a, toplam 2.377.500 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %3’üne denk gelen paylar Şirket Çalışanları’na, 11.887.500 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %15’ine denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a ve 7.925.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %10’nuna denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtılmıştır.