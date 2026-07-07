Golda Gıda 8 BIST endeksinde işlem görecek
Borsa İstanbul, Golda Gıda paylarının 8 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağını ve aynı tarihte 8 BIST endeksine dahil edileceğini duyurdu.
Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamaya göre, Golda Gıda payları 8 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
8 endekste yer alacak
Açıklamaya göre Golda Gıda payları, işlem görmeye başlamasıyla birlikte şu endekslere dahil edilecek:
BIST Tüm
BIST Tüm-100
BIST Ana
BIST Halka Arz
BIST Katılım Tüm
BIST Sınai
BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı
BIST Gıda İçecek
Endeks hesaplamasında esas alınacak veriler
Borsa İstanbul, endeks hesaplamalarında şirketin 250 milyon payının ve yüzde 35 fiili dolaşımdaki pay oranının dikkate alınacağını bildirdi.