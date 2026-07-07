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Golda Gıda 8 BIST endeksinde işlem görecek

Borsa İstanbul, Golda Gıda paylarının 8 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağını ve aynı tarihte 8 BIST endeksine dahil edileceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Golda Gıda 8 BIST endeksinde işlem görecek
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Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamaya göre, Golda Gıda payları 8 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

8 endekste yer alacak

Açıklamaya göre Golda Gıda payları, işlem görmeye başlamasıyla birlikte şu endekslere dahil edilecek:

BIST Tüm

BIST Tüm-100

BIST Ana

BIST Halka Arz

BIST Katılım Tüm

BIST Sınai

BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı

BIST Gıda İçecek

Endeks hesaplamasında esas alınacak veriler

Borsa İstanbul, endeks hesaplamalarında şirketin 250 milyon payının ve yüzde 35 fiili dolaşımdaki pay oranının dikkate alınacağını bildirdi.