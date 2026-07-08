Golda Gıda bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor

Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz edilen payları, 8 Temmuz 2026 itibarıyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Şirketin sermayesini temsil eden 250 milyon TL nominal değerli payları kota alınırken, halka arz edilen 87,5 milyon TL nominal değerli pay yatırımcıların işlemine açılacak.

Golda Gıda payları, Borsa İstanbul'da 9,20 TL baz fiyatla GOLDA.E işlem koduyla işlem görecek.

Pay sırasında uygulanacak maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak belirlendi.

Halka arz büyüklüğü yaklaşık 805 milyon TL oldu

Golda Gıda'nın halka arzı, 1-2 Temmuz 2026 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemiyle gerçekleştirildi.

Halka arz kapsamında sermaye artırımı yoluyla 50 milyon TL, ortak satışı yoluyla ise 37,5 milyon TL nominal değerli pay satıldı. Böylece toplam 87,5 milyon TL nominal değerli payın tamamı yatırımcılara dağıtıldı.

Halka arzın toplam büyüklüğü ise yaklaşık 805 milyon TL olarak gerçekleşti.