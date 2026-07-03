Golda Gıda halka arzı 805 milyon TL büyüklüğe ulaştı

Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzı tamamlandı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, 1-2 Temmuz 2026 tarihlerinde "Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile gerçekleştirilen halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 9,20 TL sabit fiyattan yatırımcılara sunuldu.

Halka arz kapsamında sermaye artırımı yoluyla satışa çıkarılan 50 milyon TL ve ortak satışı yoluyla satışa sunulan 37 milyon 499 bin 998 TL nominal değerli olmak üzere toplam 87 milyon 499 bin 998 TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Böylece toplam halka arz büyüklüğü 804 milyon 999 bin 982 TL olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da yatırımcı grubu bazında tahsisat uygulanmayan halka arzda, Borsa İstanbul verilerine göre filtre edilmemiş bazda 760 bin 95 emir ile satışa sunulan payların 2,2 katına karşılık gelen 192 milyon 786 bin 258 TL nominal değerli pay için 1 milyar 773 milyon 633 bin 574 TL tutarında talep geldi.

Dağıtım sonucunda 749 bin 674 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi. KAP açıklamasında, dağıtım sonucunda 185 milyon 831 bin 68 TL nominal değerli payın satıldığı belirtilirken, halka arz edilen pay tutarının 87 milyon 499 bin 998 TL nominal olduğu dikkati çekti. Bu nedenle açıklamadaki nominal pay tutarında teknik bir yazım hatası bulunabileceği değerlendiriliyor.