Goldman Sachs açıkladı: Yapay zekâ yatırımında yeni rota!

ABD’li dev yatırım bankası Goldman Sachs, yatırım ve hedge fonlarının yapay zekaya yönelik yatırımlarda yarı iletken hisselerine ağırlık vererek, yazılım şirketlerinden çıktığını belirtti.

Ben Snider liderliğindeki Goldman Sachs stratejistleri, fonların ikinci çeyrek başındaki pozisyonlanmaları inceleyerek, hedge fon portföylerinde yarı iletken şirketlerinin ağırlığının tarihî zirveye ulaştığını, yazılım hisselerinin payının da 2019’dan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtirken, hangi hisselerde alım yapıldığını ise şu şekilde açıkladı:

Hedge fonlar, Lam Research (LRCX), Applied Materials (AMAT), ASML Holding (ASML) hisselerinde net alım yaparken, yatırım fonları da Intel (INTC), SiTime (SITM) hisselerine yöneldi.

Ortak hisseler

Hem hedge fonlar hem de yatırım fonlarının yoğun şekilde portföylerinde tuttuğu “ortak favori” hisseler arasında, Boeing (BA), Mastercard (MA), Marvell Technology (MRVL) ve Visa (V) yer aldı.

Goldman Sachs, bu hisselerin yılbaşından bu yana yüzde 10 getiri sağladığını ve S&P 500 endeksini yaklaşık 3 puan geride bıraktığını açıkladı.

Nakit pozisyonları arttı

Raporda, yatırım fonlarının artan jeopolitik gerilimler nedeniyle nakit pozisyonlarını yükselttiği belirtildi.

Hedge fonların ise ilk etapta net kaldıraç oranlarını düşürdüğü ancak daha sonra yeniden risk alarak net pozisyonlarını son bir yılın en yüksek seviyesine çıkardığı ifade edildi.

Hedge fonlar daha güçlü performans gösterdi

Goldman Sachs verilerine göre ABD hisse senedi hedge fonları, ikinci çeyrekte piyasadaki toparlanmadan faydalanarak 21 Mayıs itibarıyla yılbaşından bu yana yüzde 7 getiri sağladı.

Yatırım fonlarının ise genel piyasa performansına ayak uydurmakta zorlandığı belirtildi. Rapora göre yatırım fonlarının yalnızca yüzde 30’u performans kıyas endekslerini aşabilirken, tarihsel ortalama yüzde 37 seviyesinde bulunuyor.

Nakit oranları hala düşük seviyede

Goldman Sachs, yatırım fonlarının nakit oranlarını 2026 başındaki yüzde 1,1 seviyesinden nisan başında yüzde 1,4’e yükselttiğini belirtti. Ancak bu seviyenin tarihsel ortalamalara kıyasla hala oldukça düşük olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca 4,6 trilyon dolarlık hisse pozisyonuna sahip 1050’den fazla hedge fon ile 3,9 trilyon dolarlık varlık yöneten 500’den fazla büyük ölçekli aktif yatırım fonunun incelendiği kaydedildi.