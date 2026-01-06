Goldman Sachs, endeks hedeflerini değiştirdi: Hangi sektörlere işaret etti?

Goldman Sachs, Avrupa'da endeks hedefleri ve sektör tavsiyelerinde dikkat çekici değişikliklere gitti.

Banka, önümüzdeki 12 ay için Stoxx 600 Endeksi hedefini 615’ten 625’e yükseltti. Aynı döneme ilişkin FTSE 100 Endeksi hedefi de 10.300 seviyesinden 10.400’e çıkarıldı.

Banka, endeks hedeflerindeki artışla birlikte Avrupa sektörlerine yönelik görüşlerini de güncelledi. Buna göre daha önce "ağırlık azalt"”tavsiyesi verilen Avrupa temel kaynaklar sektörü için tavsiye "nötr" seviyesine yükseltildi. Buna karşılık sigorta sektörü ile gıda, içecek ve tütün sektörü için tavsiyeler "ağırlığını artır"dan "nötr"e düşürüldü.

Goldman Sachs’ın raporunda en olumlu revizyonlar ise tüketici ve finans odaklı alanlarda yapıldı. Avrupa kişisel bakım ve gıda perakendesi sektörü için tavsiye "nötr"den "ağırlığını artır"a yükseltilirken, Avrupa finansal hizmetler sektörü de benzer şekilde "nötr"den “ağırlığını artır" tavsiyesine alındı.