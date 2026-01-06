  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Goldman Sachs, endeks hedeflerini değiştirdi: Hangi sektörlere işaret etti?
Takip Et

Goldman Sachs, endeks hedeflerini değiştirdi: Hangi sektörlere işaret etti?

Goldman Sachs, Avrupa'da endeks hedefleri ve sektör tavsiyelerinde dikkat çekici değişikliklere gitti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Goldman Sachs, endeks hedeflerini değiştirdi: Hangi sektörlere işaret etti?
Takip Et

Goldman Sachs, Avrupa'da endeks hedefleri ve sektör tavsiyelerinde dikkat çekici değişikliklere gitti.

Banka, önümüzdeki 12 ay için Stoxx 600 Endeksi hedefini 615’ten 625’e yükseltti. Aynı döneme ilişkin FTSE 100 Endeksi hedefi de 10.300 seviyesinden 10.400’e çıkarıldı.

Banka, endeks hedeflerindeki artışla birlikte Avrupa sektörlerine yönelik görüşlerini de güncelledi. Buna göre daha önce "ağırlık azalt"”tavsiyesi verilen Avrupa temel kaynaklar sektörü için tavsiye "nötr" seviyesine yükseltildi. Buna karşılık sigorta sektörü ile gıda, içecek ve tütün sektörü için tavsiyeler "ağırlığını artır"dan "nötr"e düşürüldü.

Goldman Sachs’ın raporunda en olumlu revizyonlar ise tüketici ve finans odaklı alanlarda yapıldı. Avrupa kişisel bakım ve gıda perakendesi sektörü için tavsiye "nötr"den "ağırlığını artır"a yükseltilirken, Avrupa finansal hizmetler sektörü de benzer şekilde "nötr"den “ağırlığını artır" tavsiyesine alındı.

Borsa güne rekorla başladıBorsa güne rekorla başladıBorsa Haberleri
Şanghay Bileşik Endeksi 10 yılın zirvesini gördüŞanghay Bileşik Endeksi 10 yılın zirvesini gördüBorsa Haberleri
Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyorAsya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyorBorsa Haberleri

 

 