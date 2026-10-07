Goldman Sachs'ın Kardemir'deki payı yüzde 5'i aştı

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The Goldman Sachs Group Inc.'in Kardemir Karabük Demir Çelik'teki dolaylı payı, Goldman Sachs International tarafından gerçekleştirilen pay alımının ardından yüzde 5 eşiğinin üzerine çıktı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Goldman Sachs International, 5 Ekim 2026 tarihinde Kardemir paylarından 859 bin 444 adet satın aldı. İşlemin, Goldman Sachs International tarafından gerçekleştirilen menkul kıymet ödünç alma işleminin sonucu olduğu belirtildi.

Pay oranı yüzde 5,03'e yükseldi

İşlem öncesinde The Goldman Sachs Group Inc.'in Kardemir'de dolaylı olarak sahip olduğu payların nominal tutarı 56 milyon 467 bin 990 TL, sermayedeki payı ise yüzde 4,95 seviyesindeydi.

859 bin 444 adetlik alımın ardından sahip olunan payların nominal tutarı 57 milyon 327 bin 434 TL'ye, şirket sermayesindeki payı ise yüzde 5,03'e yükseldi.

Böylece The Goldman Sachs Group Inc.'in Kardemir'deki dolaylı pay ve oy hakları 5 Ekim itibarıyla yüzde 5 eşiğini aşmış oldu.