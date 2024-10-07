Goldman Sachs ABD borsalarından umutlu

Goldman Sachs, 2025'e kadar istikrarlı bir makroekonomik görünüm beklentileriyle gösterge S&P 500 endeksi için yılsonu ve önümüzdeki 12 ay için hedefini yükseltti.

Goldman Sachs gelecek 12 ay için endeks hedefini 6.000'den 6.300'e yükseltirken, mevcut yılsonu hedefini 5.600'den 6.000'e çıkardı.

Goldman'ın yılsonu hedefi, endeksin cuma günkü son kapanışı olan 5.751,07'ye göre %4,32'lik bir artış anlamına geliyor.

Goldman ayrıca S&P 500 hisseleri için 2025 hisse başına kar tahminini yıllık bazda %11'lik bir artışla 256 dolardan 268 dolara yükseltti.

David Kostin liderliğindeki Goldman analistleri, "İleriye dönük EPS tahminlerimiz istikrarlı bir makro görünümü yansıtıyor ve 2025 EPS tahminimizdeki yukarı yönlü revizyonun ana itici gücü daha fazla marj genişlemesi" dedi.

Ağustos ayındaki veriler, ABD ekonomisinin ağustos ayındaki veriler, ABD ekonomisinin güçlü tüketici harcamaları sayesinde ikinci çeyrekte beklenenden daha hızlı büyüdüğünü ve şirket karlarının toparlandığını gösterdi.

Kostin, "Makro zemin, mütevazı marj genişlemesine elverişli olmaya devam ediyor" dedi.

Goldman Sachs, mega-cap teknoloji hisselerinden gelen bir desteğin ve yarı iletken endüstrisi döngüsündeki toparlanmanın şirketlerin EPS büyümesini daha da destekleyeceğini ekledi.