Goldman Sachs’tan dev endekste kazancın bittiğini işaret eden analiz

Goldman Sachs Group stratejistleri, yatırımcıların daha iyi getiri için tahviller de dahil olmak üzere diğer varlıklara yönelmesi nedeniyle ABD hisse senetlerinin son on yıldaki ortalamanın üzerindeki performansını sürdürmesinin olası olmadığını söyledi.

David Kostin'in de aralarında bulunduğu stratejistler tarafından yapılan bir analize göre, S&P 500 Endeksi'nin önümüzdeki 10 yıl içinde yıllıklandırılmış nominal toplam getirisinin sadece yüzde 3 olması bekleniyor. Bu oran son on yılda yüzde 13 ve uzun dönem ortalaması olan yüzde 11'e kıyasla daha düşük. Ayrıca gösterge endeksin Hazine tahvillerinin gerisinde kalma olasılığı yaklaşık yüzde 72 ve 2034 yılına kadar enflasyonun gerisinde kalma olasılığı yüzde 33 oldu.

Dünyanın geri kalanının daha iyi

Ekip, 18 Ekim tarihli bir notta "Yatırımcılar önümüzdeki on yıl boyunca tipik performans dağılımının alt ucuna doğru olan hisse senedi getirilerine hazırlıklı olmalıdır" diye yazdı.

ABD hisse senetleri küresel mali krizin ardından, önce sıfıra yakın faiz oranları ve daha sonra dirençli ekonomik büyüme pozisyonlarıyla yükselişe geçti. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, S&P 500 son 10 yılın sekizinde dünyanın geri kalanından daha iyi performans gösterme yolunda ilerliyor.

Teknoloji hisselerinde yoğunlaşma dikkat çekiyor

Bu yılki yüzde 23’lük yükseliş, yalnızca birkaç büyük teknoloji hissesi üzerinde yoğunlaştı. Stratejistler, getirilerin genişleyerek, eşit ağırlıklı S&P 500 Endeksi'nin piyasa değeri ağırlıklı endeksi geride bırakmasını beklediklerini ifade etti. Yine de yükselişin bu şekilde devam etmesi durumunda, S&P 500'ün yaklaşık yüzde 7 oranında ortalamanın altında bir getiri sağlaması öngörüldü.