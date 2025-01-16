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Goldman Sachs’tan halka arz sorgulaması

Goldman Sachs başkanı David Solomon’un start-up'ların halka açılma, borsalara kote olma ihtiyacını sorguladığı belirtildi.

Haber Merkezi
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Goldman Sachs’tan halka arz sorgulaması
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FT’nin haberine göre, Goldman Sachs başkanı David Solomon özel şirketleri halka açılmaya karar vermeden önce "çok dikkatli" olmaları konusunda uyardı ve özel piyasalardaki sermaye derinliğinin pek çok şirketin halka açılma ihtiyacını ortadan kaldırdığını söyledi.

"Özel piyasalarda da likidite elde edebilirsiniz. Dolayısıyla, gerçekten inanılmaz bir ölçeğe ulaştığınızda halka açılma nedenleri ortadan kalkıyor" diye konuşan Solomon, Cisco AI Zirvesi'nde şunları söyledi:

"İşleyen ve büyüyen bir şirketi yönetiyorsanız, onu halka açarsanız, sizi onu yönetme şeklinizi değiştirmeye zorlar ve bunu gerçekten büyük bir dikkatle yapmalısınız."

Goldman'ın güvenilir bir halka arz ortağı olarak rolü yıllardır işinin merkezinde yer alıyor, ancak bu pazar 2021'den bu yana yükselen faiz oranlarına yanıt olarak yavaşladı. Banka, halka arzları erteleyen çok büyük özel teknoloji şirketlerine giderek daha fazla hizmet veriyor.

Goldman, Stripe'ın 2023 yılında 6,5 milyar dolar toplamasına yardımcı olarak ödeme şirketinin daha uzun süre özel kalmasını sağladı. Solomon, bu tür anlaşmaların, halka açık şirketlerin sayısının azalması yönündeki "daha temel, uzun vadeli seküler eğilimin" bir parçası olduğunu söyledi.

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