Goldman Sachs'tan Türk bankaları için yeni hedef fiyatlar

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Goldman Sachs, Türk bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmesinde temmuz ayında karlılığın zayıfladığını ancak faiz marjları açısından görünümün destekleyici olmaya devam ettiğini bildirdi.

1 Eylül 2026 tarihli raporda banka, İş Bankası (ISCTR) ve Garanti BBVA (GARAN) için “Al”, Akbank (AKBNK) ve Yapı Kredi (YKBNK) için ise “Nötr” tavsiyesini korudu.

Sektör karı temmuzda yüzde 38 geriledi

Rapora göre Türk bankacılık sektörünün net karı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 38 düştü.

Bu gelişmeyle sektörün özkaynak kârlılığı (ROE) hazirandaki yüzde 31,3 seviyesinden yüzde 19,5'e geriledi.

Goldman Sachs, karlılıktaki bu düşüşe rağmen özkaynak karlılığının önceki sıkılaştırma dönemlerinde görülen dip seviyelerin belirgin biçimde üzerinde kaldığına dikkat çekti.

Repo fonlaması marjları destekleyebilir

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın fiili fonlama faizini 300 baz puan indirerek yüzde 37'ye çektiğini ve repo fonlamasına yeniden başladığını belirtti.

Banka, mart ayında uygulamaya alınan geçici sıkılaştırma önlemlerinin ardından para politikasında yeniden normalleşme sürecine girildiğini değerlendirdi.

Düşük dolarizasyon eğilimi ve rezerv tamponlarındaki iyileşmenin TCMB'ye faiz indirimleri konusunda daha fazla alan sağladığını belirten Goldman Sachs ekonomistleri, politika faizinin yıl boyunca yüzde 37 seviyesinde kalmasını bekliyor.

23 Ağustos'ta yeniden başlayan repo fonlamasının bankaların fonlama maliyetlerini düşürerek net faiz marjlarının genişlemesine katkı sağlayabileceği ifade edildi.

İş Bankası ve Yapı Kredi daha fazla faydalanabilir

Goldman Sachs'a göre faiz oranlarındaki düşüşlere daha duyarlı olan İş Bankası ve Yapı Kredi, repo fonlamasının sağladığı daha düşük fonlama maliyetinden görece daha fazla fayda sağlayabilir.

Banka, Garanti BBVA'yı ise güçlü fonlama yapısı ve toptan fonlamaya daha düşük bağımlılığı nedeniyle tercih ettiği bankalar arasında göstermeye devam etti.

En yüksek yükseliş potansiyeli İş Bankası'nda

Goldman Sachs'ın 31 Ağustos 2026 tarihli değerleme tablosuna göre İş Bankası için hedef fiyat 16,50 TL olarak belirlendi. Bu hedef, yüzde 31 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Garanti BBVA için hedef fiyat 155 TL ve yükseliş potansiyeli yüzde 18 olarak hesaplandı.

Yapı Kredi için 40 TL hedef fiyat ve yüzde 10 yükseliş potansiyeli öngörülürken, Akbank için hedef fiyat 78 TL ve yükseliş potansiyeli yüzde 9 olarak belirlendi.