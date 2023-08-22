Gong 'Benim Param Değerli' için çaldı

Proje için bugün Borsa İstanbul'da gong töreni, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, FODER Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Öztürk ve FODER Danışma Kurulu Üyesi Attila Köksal'ın katılımıyla gerçekleşti. Proje, kamu çalışanlarının finansal okuryazarlık bilgilerinin geliştirilmesi hedeflerken; bu kapsamda finansal kararların doğru bir şekilde verilebilmesi için çeşitli eğitimler FODER tarafından hazırlandı ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin dijital eğitim platformu Uzaktan Eğitim Kapısı'nda online olarak yayınlanacak.

FODER Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk, projenin amacıyla ilgili, “FODER’in finansal okuryazar bir Türkiye amacına büyük bir katkı sunacağına inandığım "Benim Param Değerli" projesi ile özellikle yeni işe başlamış olan kamu çalışanları başta olmak üzere projeden faydalanan herkesin parasını yönetmek konusunda bilinçli bir farkındalık kazanmasını ve finansal kararlarını en doğru şekilde verebilmelerini hedefliyoruz” olarak belirtti. Öztürk, toplumun her kesimine finansal okuryazarlık eğitimleri gerçekleştirdiklerinin de altını çizdi.

"Finansal okuryazarlık projelerinde çeşitli görevler üstlendik"

FODER Danışma Kurulu Üyesi Köksal düzenlenen etkinlikte, çalışmalarında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri oluşturduklarına vurgu yaparken, "Türkiye'de finansal okuryazarlık seviyesini belirlemek ve zaman içinde gelişimi ölçmek için anketler ve kamuoyu çalışmaları yaptık. Çocuklar ve gençlerde tasarruf bilincini oluşturmak için her yıl küresel para haftasını kutluyoruz. Borsa İstanbul bize ev sahipliği yapıp destek veriyor. 10 yıl boyunca çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik finansal okuryazarlık projelerinde çeşitli görevler üstlendik. 2023'te geliştirdiğimiz finkurs projesiyle kitleleri eğitme yönünde bir adım daha attık. Finkurs projesi Benim Param Değerli projesine benziyor. Özel sektör ve bireylere yönelik bir proje" şeklinde kaydetti.