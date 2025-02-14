Gong, Kalyon PV için çaldı

GİZEM ILGIN BOZTEPE

İş Yatırım ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın liderlik ettiği, pay başına 70,30 lira sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 3,3 milyar lira, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 11,26 oldu.

Yüksek başvurulu yatırımcılardan 4,48 kat, yurt içi bireysel yatırımcılardan 0,88 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 1,24 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 1,26 kat talep toplandı. Halka arzda 290 bin 801 yatırımcının talebi karşılandı. Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli de “Enerji sektöründe sürdürülebilirliğe öncülük etmek ve Türkiye’nin temiz enerji dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla yola çıktık” dedi.

Şeherli, “Bugün, bu büyük hedefimizi daha da ileriye taşıyacak önemli bir adımı hep birlikte atmanın heyecanı içerisindeyiz. Başarıyla taçlandırdığımız halka arz sürecimiz, Kalyon PV’nin büyümesini ve güçlenmesini sağlarken, ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koymaktadır” diye konuştu. Şirketin uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşmak için finansal disiplini, yenilikçiliği ve sürdürülebilir büyümeyi odakta tutmaya devam edeceklerini söyleyen Şeherli, şunları kaydetti: “Halka arzımızda, Avrupa’nın ilk, Çin’in dışında da dünyanın sayılı dikey entegre güneş teknolojileri fabrikasına sahip Kalyon PV ile güneşin geleceğine ortak olan tüm yatırımcılarımıza şirketimize gösterdikleri teveccüh için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”