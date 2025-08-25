Gözler SPK'da: Borsada açığa satış yasağı kalkıyor mu?
Sermaye Piyasası Kurulu, yatırımcıların hisse senetlerini açığa satışını yasaklayan tedbiri sonlandırmaya hazırlanıyor.
Yetkililer 29 Ağustos'ta sona erecek açığa satışı yasağının süresini uzatmayı düşünmüyorlar.
Bloomberg News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, piyasa koşullarında yaşanan düzelme dikkate alınarak açığa satış işlemlerine yeniden imkan tanınması ile yabancı yatırımcının ilgisinin artırılması da hedefleniyor.
Piyasadaki sert dalgalanmaların ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 23 Mart 2025 tarihinde bir duyuru yaparak açığa satışın yasaklandığını duyurmuştu.