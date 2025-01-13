Gülermak hisselerine 3,2 kat talep geldi

Gülermak’ın halka arzında talep toplama süreci sonuçlandı. QNB Invest liderliğinde, 8, 9 ve 10 Ocak tarihlerinde pay başına 125 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü ek satış dahil 4.845.000.000 TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 12,01 oldu.

Gülermak paylarının halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 1,37 katı, yüksek talepte bulunan yatırımcı kategorisinde tahsisatın 11,98 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 2,91 katı talep toplandı. Ek satış öncesi satışa sunulan 32 milyon 300 bin TL nominal değerli paya yatırımcılardan halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,2 katı, 103 milyon 446 bin 374 TL nominal talep geldi. Ek satışın da dahil edilmesiyle toplam 38 milyon 760 bin TL nominal payın satışı gerçekleşti.

Halka arzda 595.287 adedi yurt içi bireysel yatırımcıya, 2.785 adedi yüksek talepte bulunan yatırımcıya, 194 adedi yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplam 598.266 adet yatırımcıya dağıtım yapıldı. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 40, yüksek talepte bulunan yatırımcılar için yüzde 10, yurt içi kurumsal yatırımcılar için ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

“En büyük motivasyonumuz daha kurumsal bir yapı”

Gülermak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tuncer, Borsa İstanbul’da son bir yılın en büyük halka arzını başarıyla gerçekleştirmiş olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek “Gülermak’ın gücüne güvenen ve yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni ortaklarımızın gücünü arkamıza alarak yurtiçi ve yurtdışındaki projelerimizle yeni yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi. Gülermak’ın taahhüt sektöründe kurumsal yapıyı en iyi oluşturmuş şirketlerden biri olduğunu ifade eden Tuncer “Kurumsallık bizim için çok önemli. En önemli halka arz motivasyonumuzu oluşturan daha kurumsal ve daha şeffaf bir yapı oluşturma hedefimize doğru büyük bir adım daha atmış bulunuyoruz” diye konuştu. Önümüzdeki dönemde, Gülermak’ın özellikle ulaştırma sektöründe sunduğu hizmetlerin yelpazesini yeni yatırımlarla daha da genişletmeyi amaçladıklarını ifade eden Tuncer, “Halka arzımız bu hedefimize ulaşmamızda bize önemli bir katkı sunacak. Halka arzdan elde ettiğimiz gelirle yeni projelerimizde gücümüze güç katacak, hizmet yelpazemizi daha genişletecek makine ve ekipman yatırımlarında kullanacağız” açıklamasında bulundu.