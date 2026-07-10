Güney Koreli SK Hynix Nasdaq’a rekorla girdi

Deniz Güldağ

Şirketin Amerikan depozito hisseleri, (American Depositary Shares) hisse başına 149 dolardan fiyatlandı. Bu seviye, SK Hynix hisselerinin perşembe günü Seul Borsası'ndaki kapanış fiyatının hafif üzerinde kaldı.

Konuya yakın kaynaklara göre halka arz süreci yoğun yatırımcı ilgisi gördü ve teklif edilen hisseler için 500'den fazla yatırım şirketi yarışırken talep arzın yaklaşık yedi katına ulaştı.

Yapay zeka sistemlerinde kullanılan yüksek performanslı bellek çiplerine yönelik artan talep ve yükselen fiyatlar, şirketin finansal tablosunada da güçlü şekilde yansıdı. SK Hynix'in 2026 yılının ilk çeyreğindeki geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık üç kat artarak 52,6 trilyon wona (34,5 milyar dolar) yükseldi.

Şirket hisseleri, aslen işlem gördüğü Seul'deki Kospi endeksinde son bir yılda yüzde 600'den fazla değer kazanırken, SK Hynix'in piyasa değeri de 1 trilyon doların üzerine çıktı.