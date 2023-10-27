Haftanın son gününde en çok kazandıran turizm oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 değer kazanarak günü 7.706,41 puandan tamamladı. Endeks teknik açıdan 7.750 ve 7.800 seviyelerindeki direnç, 7.550 ve 7.400 puan aralığındaki destek konumunda seyrediyor.

Önceki kapanışa göre 44,36 puan artan endekste, toplam işlem hacmi 104,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,34 ile iyi bir sezon geçiren turizm olurken, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile sigorta oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,91 ve holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Küresel piyasalarda ise, ABD'de makroekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesinin enflasyonla mücadele kapsamında ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceği endişeleriyle karışık bir seyir izleniyor.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise Fed, İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararlarının piyasalar tarafından yakından izlenmesi bekleniyor.

Fed, BoE ve Boj'un faizlerde değişikliğe gitmesibeklenmiyor, veri gündeminde yurt içinde enflasyon ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da büyüme, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayisi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkması bekleniyor.