Halka arz endeksinde sert düşüş!

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, geçtiğimiz 5 işlem gününü değer kaybıyla tamamlarken, haftanın ilk gününde dalgalı bir seyirde hareket ediyor. Uzmanlar, borsada ana baskı unsurları olarak, zayıf yabancı yatırımcı ilgisini, sıkılaşması beklenen likiditeyi ve ek faiz artırımını öne çıkarıyor.

Yurt içinde bu hafta en önemli gündem maddesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı para politikası kararları olacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 45'te sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 45 oldu.

Halka arz endeksi 6 haftanın dibinde

Öte yandan halka arz endeksinde devam eden düşüş dikkat çekiyor. Haftalık bazda aralıksız kaybını 3'üncü haftaya taşıyan endeks, bugünkü işlemlerde 5 Şubat tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Mart ayı içerisinde halka arzları gerçekleşen şirketlerin bugünkü hareketlerine baktığımızda ise; saat 12.39 itibarıyla Artemis Halı taban fiyattan işlem görürken, Oba Makarnacılık yüzde 4,73 düşüşle ve Mogan Enerji 1,36 primle hareket ediyor.

Borsada dalgalı seyir

BIST 100 endeksi haftaya, yüzde 0,18 değer kazanarak 8844 puandan başlarken; 8751 - 8862 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 11.56 itibarıyla yüzde 0,35 yükselişle 8858 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,15 artış kaydederken, holding endeksi yüzde 0,05 geriledi. Endeksler, şu dakikalarda ise sırasıyla yüzde 1,90 primle ve yüzde 0,88 kayıpla hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8740 ve 8600 seviyeleri destek, 8900 ve 9000 puan direnç konumunda bulunuyor.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 8828 puandan tamamlamıştı.