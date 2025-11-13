Halka arz kaç gün sonra işlem görür? Pasifik Holding işlem tarihi belli mi? soruları yatırımcıların gündeminde. Yatırımcılar talep toplama sürecine dahil oldukları Pasifik Holding’in işlem tarihini araştırıyor.

HALKA ARZ KAÇ GÜN SONRA İŞLEM GÖRÜR?

Borsa İstanbul’da gerçekleşen halka arz sürecinin ardından bir şirketin paylarının borsada işlem görmeye başlaması genellikle 2 ila 5 iş günü içerisinde gerçekleşiyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onay sürecini tamamlamasının ardından talep toplama işlemi başlıyor ve bu süreç genellikle iki veya üç gün sürüyor. Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve aracı kurumların internet sitelerinde ilan ediliyor. Bu açıklamayı izleyen birkaç gün içinde, Borsa İstanbul’un yaptığı değerlendirme ve teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte şirket hisseleri “Yıldız Pazar”, “Ana Pazar” veya “Alt Pazar” kategorilerinden birinde işlem görmeye başlıyor.

Bu süre, halka arz büyüklüğüne, yatırımcı talebine ve Borsa İstanbul’un işlem takvimine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. Bazı durumlarda, özellikle yüksek talep gören halka arzlarda, dağıtım ve teknik kontrollerin uzaması nedeniyle işlem görme tarihi 1-2 gün gecikebiliyor. Ancak genel uygulamada yatırımcılar, talep toplama işleminin sona ermesinden sonraki ilk hafta içinde paylarını borsada satma veya alma imkânına sahip oluyor.

Uzmanlar, yatırımcıların halka arz edilen hisselerin işlem görmeye başladığı ilk günlerde fiyat oynaklıklarına dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Çünkü arz sonrası dönemde talebin yoğun olması durumunda hisse fiyatı tavan seviyelere ulaşabiliyor. Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun açıklamalarına göre, halka arzdan sonra ilk işlem gününe ilişkin resmi tarih her zaman KAP üzerinden duyuruluyor.

PASİFİK HOLDİNG İŞLEM TARİHİ BELLİ Mİ?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından Borsa İstanbul'da "PAHOL" koduyla işlem görmeye hazırlanan Pasifik Holding A.Ş.'nin halka arz süreci 14 Kasım’da tamamlanacak.

Pasifik Holding hisselerinin Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağı kesin tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak, halka arz süreçlerinin genel işleyişine bakıldığında, talep toplama sürecinin bitiminden sonraki birkaç iş günü içinde, dağıtım sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Borsa İşlem Tarihinin açıklanması bekleniyor.

Yatırımcılar, 1,50 TL sabit fiyattan eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşen bu büyük halka arzın sonuçlarını ve hisselerin BİST'te ilk kez alınıp satılacağı günü heyecanla bekliyor. Pasifik Holding'in halka arz büyüklüğünün 6 milyar TL'ye ulaşması ve yüksek katılımla tamamlanması, hissenin borsada güçlü bir başlangıç yapabileceği yönündeki beklentileri artırıyor.