SPK onay verdi: Borsaya bir şirket daha geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) bu akşam yayımladığı bültende Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzına onay verdi.

Şirketin mevcut 141 milyon TL olan sermayesi, 29 milyon TL bedelli artırımla 170 milyon TL’ye çıkarılacak. Halka arz kapsamında artırılan sermayeye ek olarak mevcut ortaklara ait paylar da satışa konu edilecek.

Toplamda 9 milyon TL nominal değerli pay, mevcut ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak.

Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar, 22,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.