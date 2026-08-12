Halka arzda hareketli hafta: 3 şirket için talep toplama başladı

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Halka arzlar hız kesmeden devam ediyor. Yıl başından bu yana 29 şirketin halka arzı tamamlandı. Bu 29 halka arzın toplam büyüklüğü 66,71 milyar TL oldu.

Haftanın ilk günü başlayan Çitlekçi Mağazacılık halka arzında talep toplamanın son gününe gelinirken, bugün 3 şirket için daha talep toplama süreci başladı.

Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.

Tamamı sermaye artırımından gelen 25,1 milyon pay içi, pay başına 94 TL fiyatla talep toplamanın başladığı Kapeks Kimya'da süreç yarın ve cuma günü de devam edecek.

Bireysel yatırımcılara eşit dağılımın uygulanacak halka arzda 25,1 milyon payın yüzde 50'sini oluşturan 12.550.000 pay yurt içi bireysel yatırımcılara tahsil edildi.

Asgari 3001 pay talep eden bireysel yatırımcıların dahil olabilecekleri yüksek talepte bulunanlar kategorisine ise 1.255.000 pay ayrıldı.

Yurt içi kurumsal yatırımcılara 6.275.000 pay ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara 5.020.000 pay ayrıldı.

Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Teknika Plast halka arzında ise 3 gün süre ile 31 milyon pay için, pay başına 85,40 TL fiyatla talep toplanacak.

Bireysel yatırımcılara eşit dağılımın uygulanacak halka arzda 31 milyon payın yüzde 40'ını oluşturan 12.400.000 pay yurt içi bireysel yatırımcılara tahsil edildi.

Asgari 15001 pay talep eden bireysel yatırımcıların dahil olabilecekleri yüksek talepte bulunanlar kategorisine ise 3.100.000 pay ayrıldı.

Yurt içi kurumsal yatırımcılara 7.750.000 pay ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara 7.750.000 pay ayrıldı.

Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.

Türker Vangölü Enerji Yatırımları halka arzında talep toplama işlemleri 12-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında üç iş günü boyunca gerçekleştirilecek. Halka arz kapsamında satışa sunulacak toplam 65 milyon adet payın yüzde 45'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 45'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

İzahnamede yer alan tahsisat bilgilerine göre, 29 milyon 250 bin adet payın yüzde 45 payla yurt içi bireysel yatırımcılara, 3 milyon 250 bin adet payın yüzde 5 payla yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, 29 milyon 250 bin adet payın yüzde 45 payla yurt içi kurumsal yatırımcılara, 3 milyon 250 bin adet payın ise yüzde 5 payla yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Böylece payların yüzde 95'i yurt içi yatırımcı gruplarına, yüzde 5'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılmış oldu.

Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım uygulanacak. Bireysel yatırımcılar azami 2940 adet pay talep edebilecekler. Yurt içi yüksek talepte bunanlar kategorisinde yer alma için ise asgari 2941 pay talep edilmesi gerekli.