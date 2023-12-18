  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Halka arzlara aralık ayı iyi gelmedi
Takip Et

Halka arzlara aralık ayı iyi gelmedi

Borsa İstanbul’da Çates Elektrik, Sur Tatil Evleri GYO ve Mega Metal halka arz fiyatının altında işlem görüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Halka arzlara aralık ayı iyi gelmedi
Takip Et

İSTANBUL / EKONOMİ

Bu ay halka arz olan hisselerin borsada işleri iyi gitmiyor. Üç şirket halka arz fiyatının altına geldi, diğer hisseler ise, kayıpta.

Borsadaki üçüncü işlem gününde Sur Yapı Tatil Evleri GYO halka arz fiyatı olan 49,18 liranın altına geriledi ve 44.04 liraya indi. Hisse devre kesti. Çates Elektrik ise 7 Aralık'ta borsada işlem görmeye başladı. Bu sabahki fiyatlamalarda hisse 56.2 liraya gerileyerek 57.15 lira olan halka arz fiyatının altına geldi.

Yeni halka arzlardan Kuzey Boru bugün borsadaki üçüncü işlem gününde yüzde 5,8 düşüyor, daha cuma günü işleme başlayan yani ikinci işlem gününde olan Mega Metal hisseleri taban oldu o da 28,02'ye indi. Mega Metal'in halka arz fiyatı 28.3 liraydı.

8 Aralık'ta işlem görmeye başlayan Batı Ege GYO yüzde 9,83 düşerek devre kesti, Şeker Yatırım ise yüzde 7,02 kayıpta.

Yabancı etkisi bankacılık endeksini liderliğe yükselttiYabancı etkisi bankacılık endeksini liderliğe yükselttiEkonomi

 