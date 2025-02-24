Halka arzlara katılım dip yaptı!

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %2,79 değer kaybetti ve 9.602 puandan kapanış yaptı. Özellikle cuma günü bazı asılsız iddiaların öne sürülmesiyle birlikte endeks, en düşük 9.474 puana kadar geriledi.

Son üç ayın en düşük seviyesini test eden borsa, şubat ayının son haftasına da 10 bin puanın altından başlangıç yapıyor.

Soruşturma başlatıldı

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Borsa İstanbul ile ilgili maksatlı ve yanıltıcı haber yapanlara ilişkin soruşturma başlatıldı. SPK tarafından da olağanüstü fiyat hareketleri incelemeye alındı.

BİST 100 kapsamında işlem gören hisselerden 84 adedi geçen hafta değer kaybetmişti. 16 hisse, bir önceki hafta kapanışına göre primli seyretti.

Yükselen ve düşen sektörler

Piyasalara bakıldığında; geçen hafta en fazla yükselen sektörler Finansal Kiralama (%19,01), Sigorta (%2,37) ve Teknoloji (%1,36) endeksleri oldu. En çok düşen ilk 3 sektör ise Ticaret (%-6,04), Gıda (%-4,92) ve Madencilik (%-4,71) olarak öne çıktı.

En çok yükselen ve düşen hisseler

BİST 100 kapsamında işlem gören şirketlere bakıldığında ise;

-AKSA, MAGEN, BERA, ANSGR ve ECILC %14,59-%5,74 arası primle en fazla yükselen hisseler oldu.

-ALFAS, TAVHL, CIMSA, CCOLA ve GOLTS ise %-14,49-%-9,21 arası değer kaybıyla en fazla düşen hisseler arasında yer aldı.

Halka arzlara katılım geriledi

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Borsa İstanbul’da halka arzlar cephesinde de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Geçen yıl bazı halka arzlarda 3-4 milyon yatırımcıya kadar yükselen katılımların, bu yıl şubat ayında gerçekleşen halka arzlarda 153 bin kişiye kadar gerilediği görüldü.

Şubat ayında gerçekleşen halka arzlar ve katılımcı sayıları şöyle:

-Kalyon Güneş Teknolojileri: 290 bin 801

-ENDA Enerji: 286 bin 913

-Vişne Madencilik: 228 bin 459

-BALSU Gıda: 200 bin 263

-Birleşim Grup Enerji: 188 bin 452

-BULLS Girişim Sermayesi: 171 bin 1990

-Seranit Granit Seramik: 153 bin 55

-Destek Finans Factoring: 125 bin 863