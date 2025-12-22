Halka arzlarda 2025 karnesi!

2025 yılında şimdiye kadar 17 şirketin halka arzı tamamlandı. Halka arzlara 5,60 milyon yatırımcı katılım sağlarken, toplam hasılat ise 42,95 milyar TL gerçekleşti. Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ halka arzında 25 ve 26 Aralık'ta 2 iş günü süreyle talep toplanacak. 47 milyon adet pay satışı planlanan halka arzda pay başına fiyat 19,50 TL olacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yılın kalan bölümünde yeni bir halka arza onay vermezse, 2025 yılı 18 halka arz ile tamamlanmış olacak. 2023 yılında 54'e ulaşan halka arz sayısı, 2024'te 34'e inmişti. Halka arz hasılatı, 2023'te 79,3 milyar TL, 2024'te ise 59,5 milyar TL olarak gerçekleşmişti.