Halka arzlarda patlama bekleniyor

ABD'de halka arzlar 2024'te 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Sermaye piyasaları veri sağlayıcısı Dealogic'e göre, aralık sonu itibariyle ABD'de halka açılan şirketler 41 milyar dolardan fazla para topladı; bu rakam 2023'te toplanan yaklaşık 24 milyar doların ve 2022'de toplanan 22 milyar doların üzerinde.

Bu rakam, halka açılma adaylarının düşük faiz oranları döneminde para toplamak için acele ettiği 2021'de toplanan 316,6 milyar dolarlık rekorun hala çok küçük bir kısmı. Ancak yatırımcılar önümüzdeki yıl bir halka arz artışı bekliyor.

Halka arz odaklı hukuk firması Sichenzia Ross Ference Carmel'in ortaklarından Ross Carmel, "Deregülasyon, erken aşamadaki şirketlerin kendi özel iş pazarlarında ilgi görmesini ve büyümesini kolaylaştıracak" dedi.

Yapay zekâ çipi girişimi Cerebras Systems ve İsveçli ödeme işlemcisi Klarna'nın gelecek yıl muhtemel görülen halka arzları, yatırımcıların halka arz iştahını test edebilir.

"Halka arz sonrası iyi işlem görürlerse, diğer olgun şirketlerin de aynı şeyi yapmasını ve 2025'te halka açılmasını bekliyorum," diyen Carmel, kripto para ile ilgili şirketlerin listelemelerinin de yeni kripto dostu Beyaz Saray altında artan yatırımcı iştahından yararlanmasının muhtemel olduğunu belirtti.