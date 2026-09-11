Halkbank'ın ikincil halka arz sürecinde HALKB işlemleri durdurulacak, tarih henüz belli değil

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Ancak işlemlerin durdurulacağı tarih henüz netleşmedi.

Sermaye 8,98 milyar liraya yükselecek

Borsa İstanbul, Halkbank’ın ikincil halka arz sürecine ilişkin kararını açıkladı. KAP’ta 11 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan bildirime göre bankanın mevcut 7,18 milyar TL olan sermayesi, gerçekleştirilecek sermaye artırımıyla 8,98 milyar TL’ye çıkarılacak.

1,796 milyar liralık pay ihraç edilecek

Sermaye artırımı kapsamında 1,796 milyar TL nominal değerli pay ihraç edilecek. Söz konusu payların satışında mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanacak. Paylar, ikincil halka arz yöntemiyle Borsa dışında talep toplanmasının ardından Toptan Alış Satış işlemiyle satılacak.

HALKB işlemleri geçici olarak duracak

Borsa İstanbul, Halkbank’ın talebi doğrultusunda HALKB paylarının işlem sırasının geçici olarak kapatılmasına karar verdi. İşlemlerin durdurulması, halka arz izahnamesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasından önce bankanın Borsa İstanbul’a bildireceği tarihte gerçekleştirilecek.

Vadeli işlem ve opsiyonlara da ara verilecek

HALKB paylarındaki işlemlerin geçici olarak durdurulmasıyla birlikte, HALKB payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde de işlemler geçici olarak durdurulacak. Böylece halka arz sürecinde hem paylarda hem de bu paylara dayalı sözleşmelerde işlem yapılmasına ara verilecek.

İşlemler takas sonrasında yeniden açılacak

Halka arz süreci ile Toptan Alış Satış işleminin tamamlanmasının ardından takasın gerçekleştiğinin Borsa İstanbul’a bildirilmesiyle HALKB’nin işlem sırası yeniden açılacak. İşlem sırasının yeniden açıldığı gün, HALKB’ye dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri de yeniden işlem görmeye başlayacak.

HALKB endekslerden çıkarılmayacak

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, HALKB işlem sırasının kapalı olduğu dönemde Halkbank paylarının yer aldığı BIST Pay Endeksleri’nden çıkarılmayacağı da belirtildi. Böylece geçici işlem durdurma sürecinde payın endekslerdeki kapsamının devam edeceği bildirildi.

İzahname SPK incelemesinde

Halkbank’ın ikincil halka arzına ilişkin izahnamenin halen Sermaye Piyasası Kurulu’nun incelemesinde olduğu belirtildi. Bu nedenle halka arz sürecine ilişkin bazı aşamalar henüz tamamlanmış değil.

İşlem durdurma tarihi henüz açıklanmadı

İzahnameye ilişkin SPK incelemesinin devam etmesi nedeniyle HALKB payları ile HALKB’ye dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin ne zaman geçici olarak durdurulacağı henüz açıklanmadı. İşlemlerin durdurulacağı tarih, Halkbank’ın Borsa İstanbul’a yapacağı bildirimle netleşecek.