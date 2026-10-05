Halkbank'ın ikincil halka arzı ABD'de büyük ilgi gördü

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ABD'de İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla aleyhinde açılan ve yıllarca süren davanın Haziran ayında düşmesi sonrasında ikincil halka arz kararı alan Halkbank, başlıca finans başkentlerinde yatırımcı görüşmeleri yürütürken bankanın genel müdürü fon krizinin halka arza olumsuz etkisini beklemiyor.

Halkbank Genel Müdürü Süleyman Özdil, Reuters'a yaptığı açıklamada planlanan halka arz kapsamında Abu Dhabi, Dubai, Londra ve New York'ta 60'a yakın yatırımcı ile görüştüklerini belirterek, yabancı yatırımcının bankaya "yoğun ilgi" gösterdiğini söyledi.

ABD'de Halkbank'ın İran yaptırımlarını ihlalle suçlandığı dava 2019'da başlamış, aradan yaklaşık yedi yılın ardından davanın bu yılın Haziran ayında nihai olarak düşürüldüğü duyurulmuştu.

Davanın görüldüğü yıllarda yurtdışı finansmana erişimi de kısıtlanan Halkbank, davanın düşürülmesi sonrası "bankanın uluslararası piyasalardaki konumunun daha da güçleneceğini ve yurt dışı kaynak temin imkânının artacağını" açıklamıştı.

Özdil: Fon krizi olumsuz etkilemez

Özdil, bankanın ikincil halka arz planında değişiklik olmadığını ve piyasa şartlarına bağlı olarak ilk fırsatta halka arzı gerçekleştireceklerini ifade etti.

Özdil yabancı yatırımcıların fon krizinden endişelenip endişelenmediği sorusuna, "Fon krizi sonrasında piyasanın daha sağlıklı bir hale geleceğini düşünüyorlar" cevabını verdi.

Yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasında bankalara sıcak baktıklarını ifade eden Özdil, "Bankacılık sektörünün sağlıklı olduğunu ve fiyatların ucuz olduğunu düşünüyorlar. Türkiye riski almak isteyen yatırımcının ilk bakacağı yerin bankacılık sektörü olacağını düşünüyorlar. Morallerin düşük olduğu süreçte iyi bir halka arz olacağını düşünüyorum" dedi.

SPK'nın 20 milyar dolar büyüklükteki 131 fonu tasfiye kararının ardından Borsa İstanbul krizin çıktığı Eylül'de %20'ye yakın düşüşle 2008 yılından bu yana en büyük aylık düşüşü kaydetti. Düşüşte fonların elindeki küçük bilançolu ancak yüksek değerlemeli hisselerin rolü olurken, yaşanan çalkantı nedeniyle yabancı yatırımcıların hisse piyasasına olan ilgisinin bir süre zayıf kalacağı endişeleri başlamıştı.

7.18 milyar TL sermayesi var

Halkbank'ın ilk olarak 2012 yılında yaklaşık 2.5 milyar dolar büyüklükte ikincil halka arz gerçekleştirdi.

İkincil halka arz, borsa tarihinin tek seferde en büyük hacimli halka arzı olma özelliği taşıyor.

İkincil halka arzla birlikte bankanın %50'ye yaklaşan halka açıklık oranı, 2020 yılından itibaren kamunun tahsisli sermaye artırımlarıyla %10'un altına indi.

Toplam 7.18 milyar TL sermayesi bulunan Halkbank'ın %91.5 hissesi Türkiye Varlık Fonu'na aitken, kalan %8.5 hissesi ise halka açık işlem görüyor.

Halkbank Ağustos ayında, sermayesini nominal 1.8 milyar lira artırarak 9 milyar liraya yükseltecek yeni halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurmuştu. Halka arzın ne fiyattan yapılacağı açıklanmadı.

Özdil halka arzın beklenen büyüklüğü ve tam tarihi hakkında bir bilgi vermezken, Reuters'ın mevcut hisse fiyatını baz alarak yaptığı hesaplamalara göre ikincil halka arzda satılacak hisselerin toplam değeri yaklaşık 1.7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.