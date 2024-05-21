Hareket'in borsada işlem göreceği tarih belli oldu

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ'nin payları 23 Mayıs tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Hareket'in 24 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlandı. Şirketin sermayesini temsil eden 115,2 milyon TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alındı.

Halka arz edilen 24 milyon TL nominal değerli Şirket payları 23 Mayıs 2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 70 TL baz fiyat, "HRKET.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.

İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlendi.